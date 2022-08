Inter lenta e macchinosa, fatto passo indietro contro la Lazio: così non va – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi cade ancora all’Olimpico, un altro 3-1 dopo la sorsa stagione. La squadra non riesce mai a liberare gli attaccanti. Di seguito l’analisi della partita secondo il Corriere dello Sport.

AL TAPPETO – Contro la Lazio si è rivista l’Inter della prima giornata contro il Lecce: lenta e macchinosa. Male Inzaghi all’Olimpico, proprio come la scorsa stagione perde contro la sua ex squadra ma questa volta il tonfo è rumoroso e ha un peso diverso, più negativo. Una sconfitta che segna un passo indietro rispetto quanto visto contro lo Spezia. La Lazio, invece, ha giocato con personalità e attenzione, e i cambi hanno fatto la differenza. Anche quest’anno Simone Inzaghi punta sulla mossa conservativa di Roberto Gagliardini in marcatura su Milinkovic-Savic, ma il serbo praticamente non è stato mai disturbato in marcatura. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku mai serviti, il belga chiuso definitivamente dalla coppia Patric-Romagnoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania