Inter-Lecce, i tifosi non ci stanno: dura nota e assenza a San Siro

Dopo la conferma arrivata questa mattina della possibilità per i tifosi ospiti di essere a San Siro per Inter-Lecce (vedi articolo), la curva della squadra salentina ha diramato una nota attraverso i social per esprimere il proprio disappunto e annunciare l’assenza a Milano

ASSENTI – Non ci saranno i tifosi ospiti in Inter-Lecce. O, quantomeno, non la curva della squadra salentina. Che con una dura nota ha spiegato le motivazioni della decisione: “Non saremo presenti a Milano per la sfida contro l’Inter. La riapertura a poche ore dall’evento non può far felice chi aveva prenotato voli e alberghi. Siamo abituati ai divieti ma non accettiamo le prese in giro, consapevoli che la tempistica non casuale di uno sblocco tardivo pesa come una trasferta vietata. Non accettiamo la mancanza di rispetto e l’arroganza“.