Inter-Lecce, Taremi incide subito! Darmian il migliore: le pagelle – CdS

L’Inter torna subito alla vittoria dopo il pareggio contro il Genoa. I nerazzurri trovano subito il gol indirizzando la partita con Matteo Darmian, il migliore in campo nelle pagelle del Corriere dello Sport. Mehdi Taremi si inserisce bene alla prima da titolare. Si rivede il buon Hakan Calhanoglu.

DOMINIO DEL GIOCO – Dopo i due punti lasciati per strada contro il Genoa, i nerazzurri hanno messo sotto senza grossi patemi un Lecce, forse troppo leggero per tenere davvero botta. Primo successo in campionato, dunque, reso più dolce dalla sconfitta del Milan. È chiaro, però, che per puntare allo scudetto bis serva una crescita generale. Innanzitutto nell’intensità, che secondo il quotidiano romano ieri si è vista a sprazzi. La squadra allenata da mister Simone Inzaghi sbriga subito la pratica trovando il gol dopo pochi minuti e le scelte di formazione sono giuste. Yann Sommer subito in cattedra dopo l’inizio incerto contro il Genoa, non subisce reti e risponde bene: voto 6,5. Francesco Acerbi ha vita facile contro Krstovic, torna il pilastro che tutti conosciamo in difesa: voto 6,5. Partita ordinata per Pavard e Bastoni che guadagnano la sufficienza, così come anche Henrikh Mkhitaryan, che gestisce bene la doppia fase e come sempre, non sente il peso dell’età.

Taremi buona la prima, ma il migliore è Darmian!

MIGLIORI IN PAGELLA – Mehdi Taremi prende il posto del capitano Lautaro Martinez e gioca la prima da titolare, la prima in coppia con Marcus Thuram. L’intesa è sicuramente da migliorare, ma ci sarà tempo. La partita dell’iraniano è di sostanza, mette subito lo zampino con l’assist decisivo per Matteo Darmian. L’esterno italiano gioca titolare e segna, sbloccando subito la partita, è lui il migliore in pagella (voto 7). Marcus Thuram conferma l’ottima condizione fisica, ma soprattutto guadagna il rigore (voto 6,5) nel secondo tempo, calciato da Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si fa notare con delle ottime chiusure difensive e calcia il rigore decisivo: fa 17 su 17 dal dischetto, il 6,5 in pagella è il minimo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia