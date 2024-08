Inter-Lecce 2-0, il tabellino della partita della 2ª giornata di Serie A

Inter-Lecce è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la seconda giornata di Serie A 2024-2025.

PRIMA VITTORIA – L’Inter mette alle spalle il negativo finale col Genoa e trova la prima vittoria in questa Serie A. Finisce 2-0 la partita contro il Lecce, un successo in scioltezza davanti agli oltre 70.000 in festa del Meazza. Bastano cinque minuti a Matteo Darmian per aprire il conto in casa, con un colpo di testa su sponda di Mehdi Taremi. Nella ripresa, dopo aver rischiato praticamente zero, è un rigore procurato da Marcus Thuram (placcato in maniera plateale da Kialonda Gaspar) a valere il raddoppio trasformato al solito magistralmente da Hakan Calhanoglu. Il tutto senza Lautaro Martinez, rimasto fuori per il problema fisico che lo ha frenato ieri alla vigilia. Questo il tabellino di Inter-Lecce.

INTER-LECCE 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (72′ Dumfries), Barella (72′ Frattesi), Calhanoglu (82′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (72′ Carlos Augusto); M. Thuram (76′ Arnautovic), Taremi.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Zielinski, Correa, Bisseck, Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret (85′ L. Coulibaly); Banda (64′ Tete Morente), Rafia (64′ Pierotti), Dorgu; Krstovic (85′ Berisha).

In panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Oudin, Helgason, Burnete, McJannet, Marchwinski.

Allenatore: Luca Gotti.

Arbitro: Davide Di Marco della sezione di Ciampino (Preti – Mokhtar; Fourneau; VAR Abisso; A. VAR Meraviglia).

Gol: 5′ Darmian, 69′ rig. Calhanoglu.

Ammonito: Gallo (L).

Recupero: 2′ PT, 6′ ST.