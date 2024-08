Inter-Lecce, alla seconda giornata c’è già il ‘vietato sbagliare’

Inter-Lecce stasera alle 20.45 segna l’esordio stagionale in casa, tre mesi dopo la grande festa per la vittoria dello scorso campionato. Ma è già uno snodo cruciale, dopo aver steccato alla prima giornata di questa Serie A.

RIPARTENZA NECESSARIA – Inter-Lecce porta già l’etichetta dell’obbligo di vincere, nonostante si sia soltanto alla seconda giornata di Serie A. Questo per colpa del grande spreco, ossia dei due punti buttati contro il Genoa sabato scorso, che obbligano a rimettersi subito in carreggiata. Per farlo ci sarà la spinta dei circa 70.000 spettatori del Meazza, al primo grande bagno di folla della stagione. L’Inter ha cominciato male la difesa del titolo della seconda stella, facendosi fregare in una partita che era riuscita a raddrizzare: contro il Lecce servirà non ripetere gli errori di sette giorni fa, che sono stati tanti. Perché un altro passaggio a vuoto creerebbe già problemi in classifica.

Inter-Lecce con l’attacco spuntato: il messaggio è chiaro

CAMPANELLO D’ALLARME – L’ottavo problema muscolare in quaranta giorni, quello emerso ieri con Lautaro Martinez, è un evidente indicatore di come qualcosa a livello di preparazione non stia andando per il verso giusto. Il capitano presumibilmente salterà Inter-Lecce per evitare guai peggiori, ma questo deve essere un alert da non sottovalutare. Rimanere con quattro attaccanti, soprattutto se uno di questi si chiama Marko Arnautovic o peggio ancora Joaquin Correa, è un rischio che Simone Inzaghi non può permettersi. Perché già l’anno scorso non ha pagato e ripetere l’errore sarebbe un delitto. Per il resto la formazione dovrebbe ripresentare Benjamin Pavard per Yann Bisseck. Nel Lecce il dubbio di Luca Gotti è Valentin Gendrey, possibile partente. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Lecce: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.