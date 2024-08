Inter-Lecce, San Siro si prepara al primo sold-out! Le ultime info

Inter-Lecce è la prima partita stagionale a San Siro per i Campioni d’Italia di Inzaghi. Il pubblico nerazzurro è pronto ad accogliere Lautaro Martinez e compagni con il solito e dilagante affetto. Di seguito le ultime news su biglietti e apertura cancelli

PRIMA IN CASA – Inter-Lecce è la prima partita in casa per i Campioni d’Italia in carica. Dopo l’esordio in campionato a Marassi contro il Genoa, terminato in parità, la squadra di Simone Inzaghi vuole subito tornare alla vittoria contro i giallorossi di Luca Gotti. I salentini però non hanno intenzione di fare da comparsa a San Siro, soprattutto dopo la pesante sconfitta subita alla prima giornata di campionato con l’Atalanta.

RIENTRO – Inzaghi ritrova Piotr Zielinski che ha lavorato in gruppo in settimana e dunque è perfettamente arruolabile per il match. Si profila dunque l’esordio ufficiale del polacco davanti ai suoi nuovi tifosi, molto probabilmente solo a partita in corso. Per il resto si allenano a parte soltanto Stefan de Vrij e ovviamente Tajon Buchanan, che rientrerà non prima di dicembre.

Inter-Lecce, il San Siro nerazzurro riapre i battenti: le ultime info

INFO UTILI – Il San Siro nerazzurro si prepara dunque a riaprire i battenti dopo la trionfale stagione della seconda stella e, come sempre, si va verso il tutto esaurito. Ultimi tagliandi in vendita, come comunicato da inter.it, e apertura dei cancelli fissata alle ore 18.45. Il fischio d’inizio, ricordiamolo, sarà alle 20.45. L’Inter chiama a raccolta gli ultimi tifosi ritardatari per spingere Lautaro Martinez e compagni verso la prima vittoria stagionale.