Inter-Lecce, risolto l’attacco per Inzaghi restano tre dubbi di formazione

Inter-Lecce di stasera vede l’attacco sicuro per Inzaghi, visto che non ci sarà Lautaro Martinez (al massimo in panchina). Ma questo non vuol dire che la formazione sia già scritta, perché ci sono tre dubbi.

NECESSARIO CAMBIARE – Inter-Lecce non potrà vedere la stessa formazione contro il Genoa complice l’infortunio di Lautaro Martinez, che si è fermato ieri. Simone Inzaghi non ha alternative per l’attacco: giocherà Mehdi Taremi assieme a Marcus Thuram, con uniche opzioni in panchina Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Ossia due giocatori non certo centrali nel progetto. Un problema in più, in un inizio di stagione segnato dai problemi fisici. Se il reparto offensivo è l’unico che ha le certezze, per forza di cose, difesa e centrocampo hanno ancora delle maglie da assegnare e saranno decisive le prossime ore per capire chi giocherà.

Inter-Lecce, i dubbi di formazione per Inzaghi

SCELTE DA FARE – Fra i giocatori non certi del posto anche Henrikh Mkhitaryan, che è uno dei tre ballottaggi per stasera (ore 20.45). C’è Davide Frattesi, reduce da un buon subentro al Ferraris con assist per l’illusorio 1-2, che scalpita. Ma l’armeno appare favorito visto che è il giocatore quasi insostituibile per Inzaghi. Un cambio sembra invece essere quello di Benjamin Pavard al posto di Yann Bisseck, non solo (e non sarebbe una bocciatura) per l’errore del tedesco costato il rigore e la vittoria a Genova. Quindi c’è qualcosa da dire anche in fascia, dove sette giorni fa aveva giocato Matteo Darmian. Stavolta invece può toccare a Denzel Dumfries, che lo aveva rilevato al 66′. Prima volta a disposizione per il nuovo acquisto Piotr Zielinski, che smaltito il suo infortunio muscolare partirà dalla panchina.

L’undici per stasera (ore 20.45)

I TITOLARI – Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Lecce: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.