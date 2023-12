Inter-Lecce, probabili formazioni 17ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Lecce in Serie A nel “posticipo” pomeridiano del weekend natalizio e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per cercare di trascorrere un Natale più sereno in vetta alla classifica dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Le due squadre a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 17ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Inter-Lecce in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 6 de Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Agoumé, 44 Stabile, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 2 Dumfries, 7 Cuadrado, 10 Lautaro Martinez, 32 F. Dimarco.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 47 Kamate, 48 Guercio, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Scelte assolutamente obbligate per Inzaghi, che valuta solo se rilanciare subito Pavard dal 1′ oppure continuare a dare fiducia a Bisseck, al momento ancora favorito da braccetto destro. In panchina tornano de Vrij e Sanchez per limitare l’emergenza.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Lecce

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, 25 Gallo; 16 Joan Gonzalez, 20 Ramadani, 10 Oudin; 27 Strefezza ©, 91 Piccoli, 22 Banda.

A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja; 8 Rafia, 9 Krstovic, 11 N. Sansone, 12 Venuti, 13 Dorgu, 18 M. Berisha, 19 Listkowski, 23 Faticanti, 26 Smajlovic, 29 Blin, 77 Kaba.

Allenatore: Andrea Tarozzi (Roberto D’Aversa squalificato, ndr)

Diffidati: Pongracic, Dorgu e Rafia.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 98 Borbei; 7 Almqvist, 24 Corfitzen, 28 Vulturar, 45 Burnete, 55 Dermaku, 59 Touba, 83 Samek.

Altri giocatori: –

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Nessun dubbio in difesa, dove Gallo avrà la meglio su Dorgu per il ruolo di terzino sinistro. A centrocampo è ballottaggio tra mezzali, con Blin che appare leggermente in vantaggio sia su Gonzalez sia su Kaba mentre Rafia se la gioca con la prima scelta Oudin. In attacco Sansone insidia il capitano Strefezza per il ruolo di ala destra e Piccoli come centravanti è favorito su Krstovic ma non sono da escludere sorprese dal 1′ firmate D’Aversa.