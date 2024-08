Inter-Lecce, le probabili formazioni per la 2ª giornata di Serie A

Inter-Lecce si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la seconda giornata di Serie A: queste le probabili formazioni per la partita di oggi.

INTER-LECCE, PROBABILI FORMAZIONI CASA – L’assenza di Lautaro Martinez per l’ennesimo fastidio muscolare in questi quaranta giorni di lavoro è un grande problema per Simone Inzaghi. Al posto del Toro atteso l’esordio da titolare nell’Inter per Mehdi Taremi, a sua volta reduce da un infortunio, in coppia con Marcus Thuram che ha fatto doppietta contro il Genoa sabato scorso. Previsti poi altri cambi di formazione, da Benjamin Pavard per Yann Bisseck (comunque non bocciato) a Denzel Dumfries sulla fascia per Matteo Darmian. Prima volta in panchina per Piotr Zielinski.

INTER-LECCE, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Dopo lo 0-4 contro l’Atalanta è inevitabile qualche cambio da parte di Luca Gotti. Il tecnico deve però valutare la situazione di Valentin Gendrey, che potrebbe essere al passo d’addio visto che lo hanno richiesto i tedeschi dell’Hoffenheim. Possibile il rilancio da titolare di Filip Marchwinski, trequartista polacco già visto nella vittoria in Coppa Italia contro il Mantova. Sulla fascia destra più Lameck Banda, che nell’ultimo precedente al Meazza otto mesi fa venne espulso, del nuovo acquisto Tete Morente. Ma parlando di novità dal mercato è atteso Lassana Coulibaly in mezzo al campo.

Inter-Lecce, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Buchanan (infortunato), de Vrij (infortunato), Lautaro Martinez (infortunato).

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani; Banda, Marchwiński, Dorgu; Krstović. Allenatore: Gotti.

In panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Berisha, Tete Morente, Rafia, Oudin, Helgason, Burnete, McJannet, Pierotti, Pierret.

Allenatore: Luca Gotti.

Indisponibili: J. Gonzalez (mancanza di idoneità sportiva), Kaba (infortunato).

Arbitro: Davide Di Marco della sezione di Ciampino (Preti – Mokhtar, Fourneau; VAR Abisso; A. VAR Meraviglia).