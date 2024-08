Inter-Lecce, la probabile formazione: Zielinski scalpita ma Inzaghi sembra fermo

Inter-Lecce sarà la seconda gara della stagione di Serie A 2024-2025. I nerazzurri cambieranno, sia per volontà propria che per ragioni di forza maggiore, vari 11 rispetto alla sfida con il Grifone. Ma ciò non varrà per Mkhitaryan.

LA SFIDA – Inter-Lecce è già Mehdi Taremi-mania. I nerazzurri potranno per la prima volta contare sul calciatore iraniano dal primo minuto di una sfida di Serie A. L’assenza di Lautaro Martinez, dovuta principalmente a motivi di carattere precauzionale, potrebbe essere affrontata in maniera più leggera rispetto al passato proprio grazie alla presenza dell’ex Porto. Taremi, d’altronde, è stato acquistato proprio per garantire al tecnico Simone Inzaghi una rosa profonda e ampia così come da lui richiesto.

Inter-Lecce, le probabili formazioni:

SCELTA PLAUSIBILE – Un altro neoacquisto del calciomercato estivo, ossia Piotr Zielinski, scalpita per poter occupare un posto dal primo minuto nella sfida contro i salentini. Difficile, però, che ciò accada. Inzaghi non intende infatti rinunciare a Henrikh Mkhitaryan dall’inizio, nonostante il rientro del polacco e malgrado lo stato di forma mostrato da Davide Frattesi nell’incontro con il Genoa. Per Inter-Lecce, quindi, il tecnico piacentino dovrebbe riconfermare il suo fidato armeno.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.