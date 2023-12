Inter-Lecce, probabile formazione: Pavard dal 1′! Altra novità − CdS

Domani Inter-Lecce, match valido per la diciassettesima giornata di campionato. Nella probabile formazione di Simone Inzaghi figura Pavard tra i titolari.

ULTIME − Vigilia di Inter-Lecce. I nerazzurri, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna, puntano subito a rialzare la testa e vincere in campionato. In attesa degli esami per Lautaro Martinez, Simone Inzaghi sta ragionando sull’undici da schierare contro la formazione salentina. In difesa, dovrebbe rivedersi Benjamin Pavard, che non gioca dall’inizio dal 4 novembre, data in cui si è poi fatto male. Per il resto formazione tipo, con tre indisponibili: Dumfries, Cuadrado e molto probabilmente lo stesso Lautaro Martinez. Tornano sia Sanchez che de Vrij. In attacco, coppia inedita e pesante formata di Thuram e Arnautovic. La probabile formazione del Corriere dello Sport:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.