Inter-Lecce, preview: analizziamo il prossimo match del 5 marzo in Serie A

Inter-Lecce è il match nerazzurro in programma nel weekend. Il primo posticipo del prossimo turno di Serie A metterà di fronte la squadra di Inzaghi e quella di Baroni, entrambe sconfitte di misura nell’ultimo turno. Analizziamo e vediamo insieme come arriva l’Inter alla partita e quali sono le previsioni a livello sia di pronostico sia di quote in quel di San Siro

PROSSIMA PARTITA – La venticinquesima di Serie A dell’Inter andrà in scena il 5 marzo 2023 alle ore 18:00. Si gioca in casa contro il Lecce e servirà una vittoria davvero convincente per placare le ire dei tifosi nerazzurri dopo la deludente sconfitta contro il Bologna. Non è la prima volta, infatti, che gli uomini di Simone Inzaghi “steccano” una partita sulla carta molto facile. E il trend negativo del 2023 ci dice che avviene sempre dopo una vittoria importante. È avvenuto con il Monza (2-2 fuori casa) subito dopo la vittoria con il Napoli. Poi con l’Empoli (0-1 a San Siro) sùbito dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. E ancora contro la Sampdoria (0-0 in trasferta) dopo il secondo Derby di Milano vinto nel giro di un mese. E infine a Bologna (1-0 per i rossoblù) dopo la convincente vittoria contro il Porto negli ottavi di Champions League. Ora in calendario c’è Inter-Lecce a San Siro.

L’Inter trova il Lecce dopo l’ennesimo KO

PROBLEMA NERAZZURRO – Le notizie Inter ci dicono che Beppe Marotta è quanto mai fiducioso sul lavoro di Inzaghi e chiede maggior impegno da parte di tutti. «La fiducia a Inzaghi non è mai mancata» ha detto l’AD Sport dell’Inter «chiediamo alla squadra maggior continuità di rendimento. Il percorso di questi anni è soddisfacente. La squadra e l’allenatore devono però fare di più per risolvere il problema della continuità». Una continuità che fatica ad arrivare in una squadra che ha dimostrato di non avere il carattere giusto per portare fino in fondo un campionato ad altissimo livello. A pochi giorni da Inter-Lecce, le cause sono molteplici: motivazione – concentrazione su tutte – e anche uno stile di gioco che si rivela devastante contro le grandi ma inefficace contro le “piccole”. L’Inter sa pungere in contropiede, ma quando si parla di gestione del gioco e capacità di “stanare” le avversarie chiuse in difesa non ci siamo. Contro il Lecce, quindi, serve una prestazione convincente.

Analisi di Inter-Lecce in Serie A

QUOTE E PRONOSTICI – I bookmakers sembrano ottimisti in tal senso e quotano l’Inter vincente, bancando il risultato finale 1X2 con un convincente 1,33 per la vittoria in casa. Anche la scommessa No Goal – cioè se segneranno entrambe le squadre o meno – sembra la più favorita in Inter-Lecce, a indicare una partita a rete inviolata per André Onana. Il match di andata terminò con il risultato di 1-2. Gol di Romelu Lukaku al 2’, poi il pareggio di Assan Ceesay al 48’ e infine il gol vittoria di Denzel Dumfries al 95’. Secondo Snai, il risultato più probabile per il match di domenica è il 2-0, quotato a 6.00, seguìto dall’1-0, quotato a 6.50. Non solo questi, ma tutte le quote di Snai, Eurobet e gli altri siti italiani di scommesse sono orientate verso la vittoria dell’Inter. Come ci ricorda scommetteronline.info, questi siti offrono anche bonus scommesse senza deposito. Un buon motivo, dunque, per piazzare una scommessa vincente senza troppe sorprese. Tra le giocate più interessanti c’è la quota su almeno una squadra che segna due gol consecutivi data a 1.45. E, poiché non specificato, potrebbe essere valida anche per una doppietta da parte del Lecce.

I ballottaggi di Inzaghi e Baroni a San Siro

PROBABILI FORMAZIONI – Le indiscrezioni sulle probabili formazioni di Inter-Lecce in Serie A ci dicono che Edin Dzeko dovrebbe partire titolare dal primo minuto in coppia con Lautaro Martinez nel reparto d’attacco di Inzaghi. Lukaku dunque in panchina. Centrocampo a cinque con Matteo Darmian, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco. Difesa affidata a Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Possibile ballottaggio tra Brozovic e Hakan Calhanoglu a centrocampo. Il Lecce di Marco Baroni invece si presenta con il 4-3-3 composto da Wladimiro Falcone in porta. Valentin Gendrey, Alessandro Tuia, Samuel Umtiti e Antonino Gallo in difesa. Joan Gonzalez, Morten Hjulmand e Youssef Maleh a centrocampo. Gabriel Strefezza, Lorenzo Colombo e Federico Di Francesco in attacco. Squalificato Federico Baschirotto, che salterà l’incontro essendo in precedenza diffidato e che dovrà segnare la prima assenza da inizio campionato. Per lui finora 24 presenze su altrettante partite. Ballottaggio tra Gallo e Giuseppe Pezzella in difesa e tra Di Francesco e Lameck Banda in attacco.