Inter-Lecce, presenti Umtiti e Di Francesco. Due assenze pesanti − CdS

Per Baroni e il Lecce arrivano sia buone che cattive notizie in vista della trasferta di Milano con l’Inter. I salentini hanno recuperato Samuel Umtiti e Federico Di Francesco, ma dovranno fare a meno di due pedine fondamentali. Inoltre ci sarebbe anche un terzo calciatore in forte dubbio.

BUONE E CATTIVE NOTIZIE − Domani contro l’Inter il Lecce cercherà di ottenere una vittoria che manca ormai da ben 22 anni. Per farlo Baroni potrà fare affidamento sui recuperi di Samuel Umtiti e Federico di Francesco. I due potranno sicuramente garantire esperienza e imprevedibilità alla formazione salentina. Occhio però agli indisponibili. In difesa potrebbe pesare l’assenza dello squalificato Federico Baschirotto, che fino ad ora si è attestato tra i migliori difensori della Serie A. Inoltre in attacco mancherà anche la velocità e il dribbling dello zambiano Banda, che non è stato convocato per motivi familiari. Le brutte notizie per Baroni e i suoi potrebbero però non essere finite qui. Nelle ultime ore infatti si è fatta sempre più concreta la possibilità che anche il norvegese Kristoffer Askildsen possa saltare il match di San Siro. Il centrocampista ha saltato l’allenamento di ieri a causa di un attacco influenzale e solo tra oggi e domani si capirà se potrà essere o meno presente.

Fonte: Corriere dello Sport – Elio Donno