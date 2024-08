Inter-Lecce, pienone a San Siro! Confermati i dati sugli spettatori

È in corso proprio in questi minuti Inter-Lecce, gara che i nerazzurri stanno vincendo per 2 reti a 0. Pienone a San Siro, come confermano i dati sugli spettatori.

PIENONE – Grande accoglienza a San Siro per i campioni d’Italia, alla prima stagionale davanti ai propri tifosi. Per Inter-Lecce, infatti, sono ben 70.921 gli spettatori presenti, 1.169 dei quali sono sostenitori della squadra ospite. Insomma, tanta voglia proprio di vedere i nerazzurri, che non stanno deludendo le aspettative con un – momentaneo – 2-0 grazie alle reti segnate fin qui da Matteo Darmian nel primo tempo e da Hakan Calhanoglu su rigore nella ripresa.