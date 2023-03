Inter-Lecce, occhio a una sorpresa di formazione! Possibile un’esclusione – SI

Inter-Lecce alle 18 sarà il tentativo di riprendere il secondo posto in solitaria, dopo il sorpasso della Lazio e il KO del Milan (vedi articolo). Sportitalia annuncia una possibile novità di formazione per Inzaghi.

IL SORPASSO – Per Inter-Lecce la formazione è tutt’altro definita, nonostante manchino meno di ventiquattro ore al calcio d’inizio. Simone Inzaghi deve ancora decidere alcune maglie, detto che non avrà di nuovo a disposizione Federico Dimarco e Milan Skriniar (vedi articolo). Sportitalia mette al loro posto Robin Gosens e Matteo Darmian, quest’ultimo più basso con Denzel Dumfries largo a destra. La novità è però a centrocampo, dove non è scontata la presenza di Marcelo Brozovic. C’è Henrikh Mkhitaryan, deputato al riposo, che potrebbe superare in extremis il croato. Al momento è ancora il numero 77 il favorito, ma le ore che portano a Inter-Lecce possono cambiare tutto ed escluderlo di nuovo, non essendo in gran forma.

L’ALTRO DUBBIO – L’Inter dovrebbe rimettere titolare col Lecce anche Edin Dzeko, pure qui però c’è un’incertezza. Romelu Lukaku spera di poter essere confermato accanto a Lautaro Martinez, lui che all’andata sbloccò il match al Via del Mare dopo neanche due minuti. In difesa preferito Francesco Acerbi a Stefan de Vrij, con Alessandro Bastoni a sinistra e André Onana in porta. Completano il centrocampo Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, con quest’ultimo che giocherà mezzala sinistra con la presenza di Brozovic e davanti alla difesa con quella di Mkhitaryan. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Lecce, secondo Sportitalia: Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko.