Inter-Lecce, le pagelle: Mkhitaryan 5,5! Darmian e la “corsa da ventenne” – TS

Inter-Lecce si è conclusa con il punteggio di 2-0 a favore dei nerazzurri. Rimandato Henrikh Mkhitaryan, a causa di qualche errore nei passaggi offensivi. Benissimo Matteo Darmian, il jolly dell’Inter. Di seguito le pagelle secondo TuttoSport.

PAGELLE – L’Inter ha battuto il Lecce, nella sua seconda sfida di campionato nonché prima della stagione a San Siro, con il punteggio di 2-0. Il primo a timbrare il cartellino è stato Matteo Darmian, grazie a uno stacco decisivo effettuato quando era totalmente indisturbato in area di rigore. Elogi per l’italiano da parte di TuttoSport, che gli attribuisce il voto più alto in pagella di 7,5, etichettandolo come colui che sa scattare come un ventenne e compiere diagonali precise. Giudizio molto positivo anche per altri 4 calciatori partiti titolari nella sfida contro i salentini: 6,5 in pagella per Alessandro Bastoni, per i suoi inserimenti; Nicolò Barella, per l’assist e la pericolosità in zona gol; Federico Dimarco, che attacca con costanza nel primo tempo e serve l’assist da cui arriva la rete di Darmian; Hakan Calhanoglu, di cui si sottolineano in particolare le chiusure difensive che ne testimoniano il centrocampista completo che ora rappresenta.

Le pagelle di Inter-Lecce, Mkhitaryan non impeccabile

RIMANDATO – L’unica insufficienza arriva per Henrikh Mkhitaryan, a cui viene dato il voto di 5,5 per alcuni errori compiuti in fase di costruzione del gioco offensivo. Per tutti gli altri un 6, a testimonianza di una partita non giocata ancora al meglio delle proprie forze ma, in ogni caso, sufficiente per poter evitare ai pugliesi di creare pericoli concreti alla porta di Yann Sommer.

Fonte: Alessia Scurati – TuttoSport