Inter-Lecce, Inzaghi senza Lautaro Martinez! Le formazioni ufficiali

Inter-Lecce in programma oggi a San Siro alle 20:45, è la gara valida per la seconda giornata di Serie A per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, rispetto la sfida contro il Genoa, ha effettuato due cambi più uno forzato.

DUE CAMBI – Dopo il pareggio per 2-2 in casa del Genoa nella prima giornata di campionato, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo per la seconda giornata della Serie A, con la prima sfida casalinga della stagione. Simone Inzaghi ha deciso di apportare alcune modifiche alla formazione titolare rispetto alla gara di esordio. Il primo cambiamento riguarda la difesa, dove Benjamin Pavard farà il suo debutto sulla fascia destra al posto di Yann Bisseck. Nessun cambio sulla fascia destra, riconfermato Matteo Darmian e panchina per Denzel Dumfries.

TERZO FORZATO – Il secondo cambio, questa volta forzato, riguarda l’attacco. Lautaro Martinez, capitano e bomber della squadra, non sarà della partita a causa di un affaticamento muscolare. Il giocatore argentino per precauzione non sarà presente neanche in panchina e verrà sostituito da Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, al fianco di Marcus Thuram, sarà incaricato di guidare l’offensiva nerazzurra nella sua prima partita da titolare.

INTER-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 99 Taremi.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Lecce (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 4 Gaspar, 25 Gallo; 20 Ramadani, 75 Pierret; 22 Banda, 8 Rafia, 13 Dorgu; 9 Krstovic.

In panchina: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 2 Pelmard, 5 Berisha, 7 Tete Morente, 10 Oudin, 14 Helgason, 23 Burnete, 27 McJannet, 29 Coulibaly, 36 Marchwinski, 50 Pierotti.

Allenatore: Luca Gotti.

