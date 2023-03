Inter-Lecce, Inzaghi rinuncia di nuovo a 3 giocatori? I ballottaggi in corso

Simone Inzaghi potrebbe dover di nuovo rinunciare a tre giocatori nerazzurri domani in Inter-Lecce, gara valida per la 25ª giornata di Serie A.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, è possibile che Simone Inzaghi debba rinunciare di nuovo a Federico Dimarco, Milan Skriniar e Joaquin Correa in Inter-Lecce. I tre infatti si sono allenati ancora a parte ieri. Per il resto, si prepara nuovamente Matteo Darmian per giocare in difesa con Francesco Acerbi (in vantaggio su Stefan de Vrij) e Alessandro Bastoni. A centrocampo Marcelo Brozovic pronto a tornare in campo con ai suoi fianchi Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In attacco sicuro di una maglia da titolare Lautaro Martinez con accanito uno tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Per il momento il bosniaco è in vantaggio sul belga.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com