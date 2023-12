Inter-Lecce, Inzaghi recupera un infortunato: partirà dalla panchina!

Non solo cattive notizie per Simone Inzaghi: perde Lautaro Martinez ma recupera un infortunato. In Inter-Lecce dovrebbe partire dalla panchina.

RECUPERO – A meno un giorno da Inter-Lecce Simone Inzaghi riceve una cattiva notizia: Lautaro Martinez è costretto a fermarsi. In soccorso dell’allenatore piacentino, però, arriva un altro attaccante nerazzurro. Stando a quanto riporta Andrea Paventi su Sky Sport 24 Alexis Sanchez, il cui rientro in gruppo era previsto per oggi, domani sarà di nuovo disponibile. Molto probabilmente il cileno partirà dalla panchina per Inter-Lecce. Dopo lo stop per affaticamento muscolare Sanchez non sarà pronto per una maglia da titolare ma, considerando la coperta corta in fase offensiva, potrebbe dare un contributo importante a partita in corso.