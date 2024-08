Inter-Lecce, Inzaghi pensa alla probabile formazione: tre cambi

Simone Inzaghi al lavoro per preparare Inter-Lecce di questa sera, prima stagionale dei campioni d’Italia a San Siro. E, rispetto alla partita contro il Genoa, sono previsti tre cambi nell’undici titolare.

TRIPLO CAMBIO – Manca sempre meno alla seconda giornata del campionato italiano di Serie A: alle 20.45 è in programma Inter-Lecce, con l’esordio stagionale a San Siro per i campioni d’Italia. Simone Inzaghi sa bene come sia necessario dare una risposta forte dopo il pari nella prima giornata e, soprattutto, inaugurare lo stadio di casa con una vittoria convincente. Per questo il tecnico sta studiando le sue scelte e prevede tre cambi in vista dello scorso match. Il primo è più che altro obbligato: lo stop di Lautaro Martinez, infatti ,porta Mehdi Taremi a prendere il suo posto al fianco di Marcus Thuram in attacco. Poi due scelte che, ancora, non sono definite: la prima è la probabile presenza di Denzel Dumfries a destra al posto di Matteo Darmian. L’altra, la maglia da titolare per Benjamin Pavard al posto di Yann Bisseck.

Inter-Lecce, prima stagionale in casa: la probabile formazione di Simone Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE – Questa, quindi, la probabile formazione che scenderà in campo questa sera alle 20.45 per Inter-Lecce: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram.