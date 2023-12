Inter-Lecce, Inzaghi prepara 6 cambi? La probabile formazione

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Lecce, partita valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle ore 20.45.

PROBABILE FORMAZIONE INTER-LECCE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi potrebbe cambiare vari giocatori nella formazione iniziale per Inter-Lecce rispetto a quella scesa in campo contro il Bologna in Coppa Italia. Sommer dovrebbe tornare tra i pali al posto di Audero. Confermata la retroguardia. Diversi cambi invece a centrocampo, dove Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan dovrebbero prendere il posto di Frattesi, Asllani e Klaassen. Sulla fascia sinistra Dimarco dovrebbe far ritorno dal 1′ al posto di Carlos Augusto. In attacco ancora spazio ad Arnautovic al posto dell’infortunato Lautaro Martinez con accanto Thuram che aveva iniziato in panchina il match contro i rossoblù.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 8 Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Fonte: SportMediaset.it