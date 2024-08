Inter-Lecce, Inzaghi pensa a un cambio! Un’altra opzione interessante

Inter-Lecce è la sfida in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, dopo la falsa partenza con il Genoa, punta alla prima vittoria stagionale davanti al suo pubblico. Il tecnico nerazzurro pensa a un cambiamento

CAMBIAMENTO – Inter-Lecce è la sfida valevole per la seconda giornata di campionato nonché primo impegno casalingo della stagione per i Campioni d’Italia che ritrovano il caloroso pubblico interista. Simone Inzaghi, come sottolinea Matteo Barzaghi su Sky Sport, potrà contare su Piotr Zielinski e pensa a un cambiamento dal 1′: «Zielinski lavora sempre in gruppo e quindi andrà in panchina e sarà un’opzione interessante a partita in corso. De Vrij e Buchanan continuano a lavorare a parte. Per quanto riguarda la formazione magari il tecnico piacentino cambierà sulla destra con Pavard partito dalla panchina con il Genoa: il francese potrebbe avere una chance dal 1′».

Inter-Lecce, la squadra di Inzaghi alla vigilia della sfida cambia campo di allenamento

QUASI TRADIZIONE – Alla vigilia di Inter-Lecce la squadra nerazzurra cambia campo d’allenamento: «Domani vigilia atipica rispetto al solito svolgimento degli allenamenti perché la squadra lavorerà a San Siro. Anche questa però sta diventando una sorta di tradizione con Inzaghi che alla vigilia della prima partita in casa della stagione vuole testare il manto erboso. L’Inter prenderà le misure del Meazza per capire come aggredire il Lecce dopo il pari con il Genoa».

FESTA – Giornata speciale oggi ad Appiano Gentile dove Lautaro Martinez ha festeggiato il suo compleanno. E non è finita qui: «L’allenamento è stato svolto in mattinata, oggi Lautaro Martinez ha festeggiato il suo compleanno insieme ai compagni e lo farà ancora mentre ieri lo ha fatto insieme a familiari e amici al ristorante».