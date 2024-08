Inter-Lecce, Inzaghi progetta nuove mosse: la probabile formazione

Simone Inzaghi prepara i suoi ragazzi per la seconda sfida della stagione. Per Inter-Lecce il tecnico piacentino ha in serbo delle nuove mosse di formazione.

ESORDIO CASALINGO – Dopo l’esordio in Serie A nella sfida di Marassi contro il Genoa, Simone Inzaghi è pronto a un nuovo weekend all’insegna del calcio. Sabato, tra soli due giorni, i Campioni d’Italia debutteranno anche a San Siro, sold-out da lungo tempo per la prima sfida casalinga. Difficilmente, dunque, per Inter-Lecce i nerazzurri vorranno farsi trovare impreparati di fronte ai propri entusiasti tifosi. Per l’occasione mister Inzaghi sta ragionando su nuove mosse, diverse da quelle messe in atto contro i genoani la scorsa settimana. Vediamo quali potrebbero essere le variazioni nella formazione di Inter-Lecce.

Inter-Lecce, la probabile formazione di Inzaghi

VARIAZIONI – In Inter-Lecce alcuni dei protagonisti dell’esordio in Serie A potrebbero restare in panchina, lasciando spazio ad altri uomini a disposizione di Simone Inzaghi. La prima variazione nella formazione potrebbe arrivare nel reparto difensivo, dove Aurel Bisseck sembra aver perso un po’ di terreno dopo la prestazione non eccellente al Ferraris. Sulla destra, al posto del giovane tedesco, dovrebbe tornare a indossare una maglia da titolare Benjamin Pavard. Anche a centrocampo Inzaghi è intenzionato ad apportare qualche modifica per Inter-Lecce. Matteo Darmian potrebbe accomodarsi in panchina, lasciando il posto a Denzel Dumfries.

POSSIBILITÀ – Non dovrebbero esserci ulteriori cambi di formazione, anche se sono sicuramente in corso ulteriori valutazioni da parte del tecnico piacentino. Non è escluso, infatti, che Inzaghi possa decidere di lasciare a riposo, almeno per il primo tempo, Lautaro Martinez. Il motivo è da individuare nei pochi giorni avuti a disposizione prima del debutto contro il Genoa e della poca lucidità dimostrata dall’argentino proprio in quell’occasione. Se il mister dovesse optare per questa soluzione in Inter-Lecce, insieme a Thuram, schiererebbe dal primo minuto Mehdi Taremi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.