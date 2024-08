Inter-Lecce, Inzaghi medita qualche cambio: un’ipotesi a destra – Sky

Verso Inter-Lecce, seconda partita di campionato per i nerazzurri. Simone Inzaghi, dopo il pari beffardo di Genova, medita qualche cambio. A destra possibile un rientro.

ULTIME – Oggi l’Inter si è allenata ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Lecce, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Inoltre, domani i nerazzurri cambieranno location di allenamento. Rispetto alla partita contro il Genoa, pareggiata per 2-2, Inzaghi potrebbe cambiare qualcosina. Soprattutto a destra, il tecnico interista medita un cambio. Scalpita infatti Benjamin Pavard, che incalza Yann Aurel Bisseck. Il tedesco, dopo l’errore di Genova, rischia la panchina per il francese. Per il resto, racconta Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, bisogna aspettare la vigilia.

Inter-Lecce, capitan Lautaro Martinez vuole il gol

REGALO – Probabile qualche altro cambio per Inter-Lecce. Si parla anche di un eventuale ingresso dall’inizio di Denzel Dumfries, al posto di Matteo Darmian. Oggi ad Appiano Gentile si è festeggiato anche Lautaro Martinez. Il Toro di Bahia Blanca, proprio oggi, ha spento ventisette candeline. Il capitano, dopo aver digiunato contro il Genoa, adesso punta al gol contro il Lecce. D’altronde in casa, a San Siro, Lautaro non segna addirittura dal recupero contro l’Atalanta della scorsa stagione, in data 28 febbraio. Praticamente una vita fa.