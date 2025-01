Inter pronta per Lecce, Inzaghi lancia Frattesi! La probabile formazione

Dopo l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Lecce domani, domenica 26 gennaio 2024, alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare, nella 22ª giornata della Serie A. Scelte di formazione praticamente fatte da Simone Inzaghi, che effettuerà diversi cambi rispetto l’undici titolare visto contro lo Sparta Praga. Frattesi torna titolare.

IN TRASFERTA – Inter alla ricerca di continuità in Serie A, per restare competitiva nelle zone alte della classifica e in attesa del big-match in programma oggi tra Napoli e Juventus. Simone Inzaghi sembra orientato a confermare il modulo 3-5-2, con qualche modifica rispetto alla formazione scesa in campo in Champions League. In difesa, Matteo Darmian è favorito per partire titolare sul centro-destra, prendendo il posto di Benjamin Pavard. Al centro della retroguardia, Stefan de Vrij guiderà il reparto, affiancato a sinistra da Alessandro Bastoni. Sulle fasce del centrocampo a cinque, Denzel Dumfries sarà schierato a destra, nonostante la diffida che lo rende a rischio squalifica. Sul lato opposto, Carlos Augusto dovrebbe partire dal primo minuto, con Federico Dimarco inizialmente in panchina.

Inter, la probabile formazione contro il Lecce

TORNA TITOLARE – A centrocampo, Simone Inzaghi potrebbe optare per un turno di riposo per Nicolò Barella, apparso affaticato nelle ultime uscite. Davide Frattesi è il principale candidato a prendere il suo posto, mentre il regista sarà Piotr Zielinski, preferito su Kristjan Asllani. Henrikh Mkhitaryan completerà il reparto, portando esperienza e qualità nelle transizioni offensive. In attacco, la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez è praticamente intoccabile. Per l’Inter, la sfida rappresenta un banco di prova importante per mantenere alta la concentrazione in vista degli impegni futuri, tra cui il ritorno della Champions League e successivamente il derby col Milan.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.