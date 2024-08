Inter-Lecce, Inzaghi cambia in difesa! Un ballottaggio aperto: le ultime

Inter-Lecce si avvicina. La squadra di Inzaghi proprio in queste ore sta svolgendo la rifinitura, in via del tutto eccezionale, sul prato rimesso a nuovo di San Siro. Lo stesso San Siro che si prepara al primo sold-out stagionale. Il tecnico interista potrebbe cambiare qualcosa dal 1′, con un ballottaggio aperto

PRONTI AL PIENONE – Inter-Lecce, partita in programma domani (sabato) alle ore 20.45, valevole per la seconda giornata di Serie A, vedrà i Campioni d’Italia ritrovare il proprio pubblico per la prima volta in stagione. San Siro pronto come sempre al pienone per Lautaro Martinez e compagni. Simone Inzaghi ha deciso di svolgere la rifinitura sul prato del Meazza alla vigilia della prima partita casalinga.

ULTIMI DUBBI – Tra i convocati ci sarà anche Piotr Zielinski, che ha ormai smaltito l’infortunio subito durante la preparazione e dunque pronto all’esordio ufficiale in maglia nerazzurra. Il polacco difficilmente scenderà in campo dal 1′, ma a partita in corso sarà una pedina fondamentale. Intanto il tecnico piacentino prova a sciogliere gli ultimi dubbi: rispetto alla partita con il Genoa, terminata 2-2, si profila un cambiamento in difesa mentre rimane vivo un ballottaggio.

Inter-Lecce, un possibile cambiamento dal 1′ e un ballottaggio da sciogliere

BALLOTTAGGIO – Inter-Lecce, primo match casalingo per i Campioni d’Italia in carica, potrebbe vedere almeno una modifica dal 1′ nell’undici iniziale rispetto alla partita con il Genoa. In difesa infatti Benjamin Pavard va verso l’esordio dal 1′ a discapito di Yann Bisseck, titolare e non impeccabile e Marassi. Sulle corsie esterne rimane aperto un ballottaggio, perlopiù sulla destra: Denzel Dumfries insidia infatti Matteo Darmian.

CONFERME – Per il resto, nonostante in attacco scalpiti Mehdi Taremi, si va verso la conferma della coppia Lautaro Martinez-Thuram. Anche in mezzo né Piotr Zielinski né Davide Frattesi sembrano avere chance dal 1′: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan sono intoccabili.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram