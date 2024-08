Inter-Lecce, Inzaghi due cambi (+1 forzato): la probabile formazione

Inter-Lecce in programma sabato 23 agosto a San Siro alle 20:45, è la gara valida per la seconda giornata di Serie A per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, rispetto la sfida contro il Genoa, effettuerà due cambi più uno forzato e riguarda Lautaro Martinez.

DUE CAMBI – Dopo il pareggio per 2-2 in casa del Genoa nella prima giornata di campionato, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo per la seconda giornata della Serie A, con la prima sfida casalinga della stagione. Il match, che si terrà davanti a un San Siro gremito di tifosi, con il tutto esaurito, rappresenta un’opportunità importante per i nerazzurri di conquistare la prima vittoria stagionale. In vista di Inter-Lecce, Simone Inzaghi ha deciso di apportare alcune modifiche alla formazione titolare rispetto alla gara di esordio. Il primo cambiamento riguarda la difesa, dove Benjamin Pavard farà il suo debutto sulla fascia destra al posto di Yann Bisseck. Un altro cambio previsto riguarda la fascia destra, dove Denzel Dumfries prenderà il posto di Matteo Darmian. Dumfries, che ha iniziato la stagione in panchina, tornerà titolare per sfruttare la sua velocità e fisicità lungo la fascia.

TERZO FORZATO – Il terzo cambio, questa volta forzato, riguarda l’attacco. Lautaro Martinez, capitano e bomber della squadra, non sarà della partita a causa di un affaticamento muscolare. Il giocatore argentino non ha partecipato all’allenamento di rifinitura a San Siro per precauzione e verrà sostituito da Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, al fianco di Marcus Thuram, sarà incaricato di guidare l’offensiva nerazzurra nella sua prima partita da titolare.

Inter-Lecce, la probabile formazione

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi