Inter-Lecce, in attacco ancora Lukaku! Conferme in mezzo e a sinistra – SM

Inter-Lecce è la sfida in programma domenica alle ore 18 a San Siro, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Inzaghi potrebbe rinunciare ancora a Skriniar e Dimarco, ancora non al meglio. In attacco più Lukaku al fianco di Lautaro Martinez

ASSENZE – Inter-Lecce è la partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A che andrà in scena a San Siro domenica alle ore 18. Simone Inzaghi potrebbe rinunciare ancora a Milan Skriniar e Federico Dimarco, già out contro il Bologna per problemi fisici. Indisponibile anche Joaquin Correa che migliora ma non è ancora arruolabile. A centrocampo ancora panchina per Henrikh Mkhitaryan mentre in attacco è favorito Romelu Lukaku al fianco di Lautaro Martinez. In difesa Matteo Darmian braccino di destra al posto di Skriniar e quindi spazio a Denzel Dumfries sulla corsia destra di centrocampo. A sinistra conferma per Robin Gosens.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez