Inter-Lecce, Gotti cambia molto dall’Atalanta: la formazione

Inter-Lecce arriva per la squadra di Gotti dopo la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta per 0-4. Un esordio da incubo per i salentini, che in formazione faranno inevitabilmente dei cambi stasera alle ore 20.45.

CASO MERCATO – Per Inter-Lecce c’è una questione di mercato che entra nella formazione di Luca Gotti. Riguarda il terzino destro Valentin Gendrey, per il quale da ieri si parla in maniera insistente di pressing dell’Hoffenheim che vuole portarlo in Bundesliga. Per il momento il giocatore è fra i convocati, ma non è scontata la sua presenza stasera al Meazza. Potrebbe però avere l’ultima presenza in giallorosso, anche perché al momento non ci sono grandi alternative nel suo ruolo. Se Gotti dovesse confermarlo, curiosamente sarebbe proprio la difesa l’unico reparto confermato dal disastroso 0-4 con l’Atalanta, pur avendo fatto acqua da tutte le parti. Come centrali previsti Kialonda Gaspar e Federico Baschirotto, come terzino sinistro Antonino Gallo.

Inter-Lecce, Gotti cambia fra centrocampo ed esterni

I CAMBI – Ci sarà qualche novità in mediana per Inter-Lecce da parte del tecnico ospite. Lassana Coulibaly, arrivato dalla Salernitana, punta a essere uno dei titolari dei giallorossi e oggi giocherà al posto di Balthazar Pierret, in coppia con Ylber Ramadani. Ieri in conferenza stampa Gotti ha parlato bene del nuovo acquisto polacco Filip Marchwinski, trequartista che potrebbe avere la meglio su Hamza Rafia visto lunedì scorso dal 1′. Non si toccano i due estremi della squadra, Wladimiro Falcone in porta e Nikola Krstovic in attacco. Ma gli esterni sì, non a sinistra con Patrick Dorgu ma a destra dove è atteso il rientro di Lameck Banda al posto di Tete Morente. Il giocatore dello Zambia era stato espulso l’anno scorso per insulti all’arbitro.

Le scelte di formazione per gli ospiti

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Gotti per Inter-Lecce: Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani; Banda, Marchwinski, Dorgu; Krstovic.