Inter-Lecce fa partire la vera corsa Champions League: una quota da ottenere

Inter-Lecce domenica alle 18 è come se facesse iniziare una nuova parte di stagione. Da adesso bisogna pensare all’obiettivo – minimo – da raggiungere, ossia la qualificazione in Champions League.

TRAGUARDO DA OTTENERE – Per l’Inter la qualificazione alla prossima Champions League è cruciale, anche per quanto sposta a livello di introiti (vedi articolo). E la classifica non è più troppo piacevole, col Milan che ha effettuato l’aggancio al secondo posto con 47 punti, la Lazio a 45 e la Roma a 44. Per non parlare dell’Atalanta a 41 e della Juventus a 35 ma con quel -15 oggetto di ricorso al CONI che potrebbe diventare 50. Ecco perché, da Inter-Lecce in poi, bisogna riprendere l’andatura per non rischiare di mettere in bilico i primi quattro posti.

OBIETTIVO CHIARO – Ci sono ancora 42 punti a disposizione da qui alla fine della Serie A. L’Inter ha un margine di +3 (+2 se la Juventus dovesse avere revocata la penalizzazione), non tantissimi. Ma il fatto che ci siano potenzialmente sei squadre in corsa, con appena tre scontri diretti giocati nel girone di ritorno, fa sì che la quota Champions League non sia altissima. Salvo cataclismi, per finire tra le prime quattro dovrebbero bastare fra i 70 e i 73 punti (la differenza è legata alla questione Juventus). Ossia: per l’Inter servono nove vittorie su quattordici per sentirsi al sicuro. Ma vanno fatte subito, da Inter-Lecce: ecco perché.

QUESTIONE COMPLICATA – Domenica alle 18 Inter-Lecce, poi venerdì 10 marzo alle 20.45 la trasferta con lo Spezia. Fin qui sono ancora avversari della seconda metà della classifica (ma da non sottovalutare, visto il precedente col Bologna e gli altri), poi però le cose si fanno più dure. Prima della sosta ci sarà la Juventus, al rientro dopo le nazionali la Fiorentina. E, superato il trittico Salernitana, Monza ed Empoli, il calendario di Serie A si fa terrificante. L’Inter chiuderà, nell’ordine, con Lazio in casa, Verona e Roma in trasferta, Sassuolo in casa, Napoli in trasferta, Atalanta in casa e Torino in trasferta. Un finale molto ostico, che non lascia certo sonni tranquilli. Per arrivare in Champions League i punti vitali per non rischiare sono prima di tutto quelli di Inter-Lecce e delle partite più vicine.