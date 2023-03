Inter-Lecce, Dzeko in vantaggio su Lukaku. La probabile formazione − CdS

Vigilia di Inter-Lecce. Inzaghi è alle prese con la formazione da mandare in campo dal primo minuto. Il ballottaggio più vigoroso è quello tra Dzeko e Lukaku. La probabile formazione

PROBABILE FORMAZIONE − Operazione riscatto in casa Inter. La sfida contro il Lecce è di vitale importanza in ottica Champions League. Serve una vittoria per risalire la china dopo la sconfitta inaspettata di Bologna. Inzaghi prepara il possibile undici da schierare. La novità potrebbe essere Edin Dzeko al posto di Romelu Lukaku. Dumfries e Gosens saranno sulle corsie, mentre Darmian farà il braccetto di destra al posto di Skriniar.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. Questa la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport