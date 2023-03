Inter-Lecce, Dzeko favorito su Lukaku: il piano di Inzaghi per l’attacco − TS

Il grande dubbio di Inzaghi per la partita tra l’Inter e il Lecce riguarda l’attacco. L’allenatore è ancora indeciso su chi tra Dzeko e Lukaku andrà ad affiancare Lautaro Martinez, anche se il bosniaco è leggermente favorito. Come riportato da Tuttposport questa continua rotazione dei tre attaccanti ha uno scopo ben preciso.

ROTAZIONI FONDAMENTALI − Nelle ultime giornate abbiamo assistito alla continua alternanza tra Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez. Cosa che si vedrà molto probabilmente anche nella partita di oggi contro il Lecce. Inzaghi sembra infatti intenzionato a schierare dal primo minuto il bosniaco al fianco del Toro. Ovviamente ancora non si ha la certezza se ciò avverrà o meno, ma da quanto è trapelato nei giorni scorsi l’attaccante belga dovrebbe partire dalla panchina. Ogni riserva verrà comunque sciolta non prima delle 17, ora in cui verranno rilasciate le formazioni ufficiali. Come riportato da Tuttosport queste continue rotazioni dei tre calciatori offensivi continueranno almeno fino al rientro di Correa. L’argentino dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana ma ancora non è certo quando potremmo rivederlo in campo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini