Inter-Lecce, tanti dubbi di formazione! Inzaghi pensa a quattro cambi – CdS

Ieri alla Pinetina Simone Inzaghi ha cominciato a preparare la sfida contro il Lecce, anche se restano ancora tanti dubbi di formazione. Secondo il Corriere dello Sport, i cambi potrebbero essere almeno quattro.

TANTI DUBBI – Niente slittamento del recupero di mercoledì prossimo con l’Atalanta e quindi avanti con alcune rotazioni a Lecce per dare fiato a qualche titolare. Senza Marcus Thuram e Francesco Acerbi, restano ancora tanti dubbi e in tal senso sarà importantissima la rifinitura odierna, , con l’allenamento a mezzogiorno prima del decollo verso la Puglia nel tardo pomeriggio. Con De Vrij confermato al centro della difesa, dovrebbero partire dalla panchina sia Pavard sia Bastoni, lasciando spazio rispettivamente a Bisseck (a segno all’andata contro i salentini) e Carlos Augusto come braccetti. A centrocampo sono pronti a tornare titolari sia Frattesi per Barella sia Asllani per Calhanoglu mentre in attacco c’è un altro dubbio: conferma per Marko Arnautovic o chance ad Alexis Sanchez?

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia