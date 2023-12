Inter-Lecce, dimenticare il Bologna e riprendere subito la corsa

Inter-Lecce anticipa il Natale e alle 18 si capirà se saranno delle festività col sorriso o meno. La sconfitta col Bologna in Coppa Italia ha creato più di un problema e oggi è necessario rilanciarsi.

OBBLIGO DI RISCATTO – Prima di fare gli auguri di Natale c’è Inter-Lecce da vincere. Al Meazza si gioca al termine di una settimana che si è improvvisamente complicata mercoledì, col suicidio sportivo col Bologna. L’uscita dalla Coppa Italia, contro una tremenda bestia nera degli ultimi anni, rischia di lasciare delle pesanti scorie negative anche in Serie A. Motivo per cui, a prescindere da quello che farà la Juventus alle 12.30 a Frosinone, bisogna evitare qualsiasi campanello d’allarme. E lo si può fare solo in un modo: vincere. L’Inter da qui alla Supercoppa Italiana giocherà una volta a settimana, pur avendo tanti assenti non può e non deve sbagliare. Perché altrimenti non si parlerebbe solo di caso isolato ma di preoccupante calo.

IN EMERGENZA – Come se non fosse bastato il Bologna, l’avvicinamento a Inter-Lecce è stato segnato dagli infortuni. Prima Lautaro Martinez, poi ieri a sorpresa Federico Dimarco. Con Juan Guillermo Cuadrado tre mesi fuori, Denzel Dumfries ancora indisponibile, Benjamin Pavard appena rientrato le precarie condizioni di Stefan de Vrij e Alexis Sanchez il margine per fare qualche scelta è ridottissimo. Simone Inzaghi dovrà dare di nuovo fiducia a Marko Arnautovic, sperando che l’austriaco dia segnali come raramente ha fatto finora. A differenza di Yann Bisseck, che il posto se l’è conquistato non solo per gli infortuni altrui. Nel Lecce squalificato l’allenatore Roberto D’Aversa, che però può schierare un nome sgradito: Nicola Sansone. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Inter-Lecce: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.