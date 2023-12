Inter-Lecce, per D’Aversa (che sta fuori) dubbi di formazione in attacco

Inter-Lecce domani alle 18 non vedrà D’Aversa in panchina: l’allenatore ospite è squalificato a seguito dell’ammonizione sotto diffida col Frosinone. Come formazione ci sono dei dubbi in attacco nei salentini.

I DUBBI – Inter-Lecce arriva dopo che i giallorossi hanno ritrovato una vittoria che mancava dal 22 settembre, 2-1 sabato sul Frosinone. Ma i salentini sono imbattuti da cinque giornate, perché le precedenti quattro le avevano tutte pareggiate. Lo squalificato Roberto D’Aversa a inizio stagione aveva avuto un esordio col botto di Nikola Krstovic, ma il centravanti montenegrino non segna dal 6 ottobre. Per questo nelle ultime partite ha giocato Roberto Piccoli, che peraltro tre anni fa realizzò il suo primo gol in Serie A proprio contro l’Inter. Lo spauracchio è però Nicola Sansone, in ballottaggio con Gabriel Strefezza, e non c’è bisogno di spiegare perché. Il tridente del Lecce sarà completato da Lameck Banda, in una delle ultime partite prima di andare in Coppa d’Africa con lo Zambia.

IL RECUPERO – L’avvicinamento a Inter-Lecce era iniziato con Federico Baschirotto influenzato, ma il difensore ha già superato da un paio di giorni la minima difficoltà e sarà in campo. Con lui Marin Pongracic come coppia centrale davanti a Wladimiro Falcone. Sugli esterni ballottaggio fra Patrick Dorgu e Antonino Gallo, mentre da terzino destro è piuttosto sicura la presenza di Valentin Gendrey. Gli unici assenti sono Pontus Almqvist e Kastriot Dermaku, quest’ultimo reduce da esami oggi per un grave infortunio. Davanti alla difesa va Ylber Ramadani, il cui gol all’89’ sei giorni fa ha permesso di interrompere la striscia senza vittorie. Con lui i due interni saranno Joan Gonzalez e Mohamed Kaba, che è favorito su Rémi Oudin (il francese sarebbe una scelta più offensiva). Questa la probabile formazione di D’Aversa per Inter-Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, J. Gonzalez; Sansone, Piccoli, Banda.