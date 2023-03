Inter-Lecce, la classifica chiama: la corsa Champions League passa da oggi

Inter-Lecce oggi alle 18 è uno snodo fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Ci si gioca tantissimo, in un turno dove i risultati fin qui sono stati altalenanti.

RIALZARSI E SUBITO – Inter-Lecce arriva al termine di una settimana di forti discussioni per la sconfitta di Bologna. Un KO pesante, per fortuna non determinante ma che ha peggiorato di molto la classifica. Pensare di riprendere il Napoli, nonostante la sconfitta di venerdì, è utopico: bisogna pensare a sistemare la qualificazione alla prossima Champions League. Che il Milan abbia perso ieri a Firenze (vedi articolo) è un’ottima notizia, perché c’è subito la possibilità di ritrovare il secondo posto in solitaria anche col controsorpasso sulla Lazio passata a Napoli. Ma servirà una prestazione ben diversa da quella di Bologna, o il Lecce è capace di punire. Il rendimento troppo incostante dell’Inter lascia tanti rimpianti, ma l’obiettivo principale è da conseguire e in fretta.

NIENTE BIS – Lecce-Inter fu la prima giornata il 13 agosto, risolta da un guizzo di Denzel Dumfries all’ultimo secondo. Ad aprire le marcature – e la stagione – fu però Romelu Lukaku in avvio di partita: il suo primo gol dal rientro, alla squadra alla quale aveva segnato il primo gol in assoluto in Italia. Questo però non dovrebbe bastare, con Simone Inzaghi intenzionato a schierare Edin Dzeko (a secco dal derby di Supercoppa Italiana del 18 gennaio) con Lautaro Martinez. Qualche dubbio in più sulla presenza di Marcelo Brozovic, mentre non ci saranno di nuovo Federico Dimarco e Milan Skriniar. Nel Lecce l’incertezza di Marco Baroni è legata al centravanti (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Lecce: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).