Inter-Atalanta, che numeri a San Siro! Confermati i dati sugli spettatori

È in corso proprio in questi minuti Inter-Atalanta, gara che i nerazzurri stanno dominando per 4 a 0. Pienone a San Siro, come confermano i dati sugli spettatori.

PIENONE – Grande accoglienza a San Siro per i campioni d’Italia, alla seconda stagionale davanti ai propri tifosi. Per Inter-Atalanta, infatti, sono ben 71.745 gli spettatori presenti, 996 dei quali sono sostenitori della squadra ospite. Granda passione per i tifosi nerazzurri, cui si associa uno spettacolo anche sul rettangolo di gioco grazie al, momentaneo, 4-0. Nel primo tempo, a timbrare il cartellino sono stati Blerim Djimsiti (autorete) e Nicolò Barella, con un gran tiro al volo da fuori area. Nel secondo tempo, doppietta di Marcus Thuram che si porta a 4 reti totali in questa Serie A.