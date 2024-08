Inter-Lecce, una certezza per Gotti. La probabile formazione

Luca Gotti sta definendo gli ultimi pensieri per la seconda formazione titolare in vista della gara contro l’Inter campione d’Italia. Poche sorprese in campo.

DETTAGLI – A poche ore dal fischio d’inizio di San Siro, Luca Gotti, allenatore del Lecce, sta definendo gli ultimi schemi prima di annunciare la formazione dei pugliesi. Il tecnico dei giallorossi aveva anticipato che salvo clamorose sorprese contro l’Inter giocheranno gli stessi difensori visti contro l’Atalanta. Per il Lecce dunque, rivedremo oltre a Falcone anche Valentin Gendrey, vicino alla cessione, Baschirotto, Gaspar e Gallo.

Lecce, contro l’Inter una certezza

PROBABILE – Per il centrocampo invece, si va a intuizione dopo la sconfitta contro i bergamaschi. Gotti si affiderà sicuramente a Ylber Ramadani, leader indiscusso del centrocampo dei salentini con la seconda maglia tra Pierret e Coulibaly; quest’ultimo favorito. Sulla trequarti spazio a Marchwiński a dirigere i giochi. Sugli esterni invece Gotti darà la maglia da titolare a Dorgu che potrebbe arretrare in difesa e dall’altro lato spazio a Banda. In avanti invece unico terminale offensivo con Krstovic che proverà a scardinare la difesa dell’Inter.

Inter-Lecce, la probabile formazione dei pugliesi

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani; Banda, Marchwiński, Dorgu; Krstović. Allenatore: Gotti.

In panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Berisha, Tete Morente, Rafia, Oudin, Helgason, Burnete, McJannet, Pierotti, Pierret.

Allenatore: Luca Gotti.