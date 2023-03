Inter-Lecce, Brozovic favorito dal primo minuto. La coppia offensiva! − Sky

Antivigilia di Inter-Lecce. Inzaghi ragiona sull’undici da schierare. Brozovic potrebbe partire dal primo minuto come a Bologna. In avanti, si va verso un cambio

ULTIME − Marcelo Brozovic pronto alla seconda gara di campionato consecutiva dopo quella di Bologna. Il croato sta convincendo Inzaghi in allenamento e come riferisce Sky Sport è favorito su Henrikh Mkihtaryan. Dunque, a meno di clamorose sorprese, Inzaghi dovrebbe schierare il centrocampo tipo con Calhanoglu e Barella mezzali. Rispetto a Bologna, dovrebbe anche cambiare l’attacco titolare. Turno di riposo per Romelu Lukaku, con Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.