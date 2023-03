Inter-Lecce, Baroni ritrova Umtiti! Un dubbio in attacco – CdS

Inter-Lecce è in programma domenica alle 18. Buone notizie per Baroni: Umtiti sarà a disposizione per il match di San Siro. La probabile formazione secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport

LE SCELTE – Inter-Lecce andrà in scena domenica alle 18. Baroni, tecnico dei salentini, potrà contare su Samuel Umititi per la sfida di San Siro: il francese ex Barcellona ha recuperato dai problemi muscolari e giocherà al centro della difesa. Il dubbio più grande di formazione riguarda l’attacco: si contendono un posto Colombo e Ceesay. Per il primo il ‘Meazza’ è un richiamo speciale, visto il suo essere milanista. Ceesay invece, dal punto di vista tattico, è una garanzia in più vista la sua attitudine ad aiutare in fase difensiva. Entrambi, con pochi gol all’attivo, hanno dimostrato di poter far male alle grandi. Di seguito le possibili scelte del tecnico giallorosso per la sfida contro l’Inter.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Fonte: Corriere dello Sport