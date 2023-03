Inter-Lecce, Baroni cambia a centrocampo. La probabile formazione − CdS

Ultime in vista di Inter-Lecce. Baroni prepara il miglior undici da schierare contro la formazione nerazzurra con una novità a centrocampo. Fuori un titolare. La probabile formazione

PROBABILE FORMAZIONE − Inter-Lecce meno uno. Manca poco ormai alla sfida di San Siro. Se Inzaghi ha il dubbio in avanti (vedi probabile formazione), Baroni ce l’ha a centrocampo. Verso la panchina un titolare come Gonzalez per fare spazio a Maleh. Il centrocampista è arrivato durante il mercato di gennaio. Può affiancare il regista Hjlumand e Blin. In avanti, Ceesay con Strefezza e Di Francesco ai lati.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Questa la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.