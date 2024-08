Inter-Lecce è anche l’esordio a San Siro di Oaktree: attese 4 figure!

Domani l’Inter esordirà in casa in campionato contro il Lecce, dopo aver pareggiato alla prima giornata contro il Genoa. A San Siro presenzieranno anche quattro delle nuove figure dell’organigramma nerazzurro, firmato Oaktree.

ATTESA – Meno uno a Inter-Lecce, match valido per la seconda giornata di Serie A. Oggi alle 18.30, la squadra di Simone Inzaghi si allenerà direttamente a San Siro per testare il manto erboso del Meazza. Domani la partita contro il Lecce. I nerazzurri sono a caccia del riscatto, dopo il pareggio beffardo contro il Genoa sabato scorso a Marassi. Dal canto suo, anche i salentini arriveranno a San Siro col dente avvelenato, dopo aver malamente al debutto contro l’Atalanta per 4-0. San Siro è pronto a tingersi a festa per accogliere i campioni d’Italia della seconda stella. Sarà la prima volta assoluta in casa anche per la nuova proprietà americana Oaktree. Se a Marassi, aveva assistito alla partita Katherine Ralph, domani il parterre sarà ancora più corposo.

Inter-Lecce, che parterre a San Siro: quattro di Oaktree!

PRESENTI – Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da San Siro per Sky Sport, domani per Inter-Lecce saranno a San Siro, oltre alla Ralph, anche Alejandro Cano, Renato Meduri e Carlo Ligori. Il quartetto fa parte del nuovo organigramma nerazzurro, nato lo scorso 4 giugno e da cui è scaturita la nomina a presidente di Giuseppe Marotta. Dunque, sarà una serata speciale domani sera a San Siro. L’auspicio, ovviamente, è che l’Inter possa agguantare i primi tre punti del proprio campionato.