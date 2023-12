Inter-Lecce, Almqvist ancora a parte! D’Aversa perde un difensore

Tra due giorni ci sarà Inter-Lecce, partita prenatalizia e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Le ultime sui salentini. Almqvist ancora a parte.

ULTIME − Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna, ora testa al prossimo incontro di campionato: Inter-Lecce. Gli uomini di Roberto D’Aversa, che nell’ultima uscita hanno battuto il Frosinone al Via del Mare, oggi si sono allenati al centro sportivo Acaya Golf Resort & SPA. Ancora a parte il talentuoso Almqvist, che sta lavorando in modo personalizzato. Mentre non sarà della partita Dermaku. Il difensore ha dovuto interrompere anzitempo la seduta a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Rientrerà invece dopo la squalifica Gonzalez. Domani la rifinitura e la partenza per Milano.