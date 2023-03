Inter-Lecce 1-0 al 45′, Mkhitaryan non perdona! Terzo centro

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Lecce, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

TERZO IN NERAZZURRO – Pochi rischi per l’Inter contro il Lecce in questo primo tempo a San Siro, chiuso in vantaggio per 1-0. I nerazzurri ci provano fin dall’inizio, con qualche buona occasione vanificata però dalla difesa dei salentini molto concentrata. A spezzare il muro degli ospiti ci pensa però Henrikh Mkhitaryan che sfrutta un grandissimo lavoro di Nicolò Barella: il numero 23 in area avversaria appoggia un pallone che l’armeno con una precisissima conclusione mette all’incrocio regalandosi così il terzo centro in Serie A in maglia nerazzurra (dopo Fiorentina e Udinese) e il vantaggio all’Inter. Nel finale provano i nerazzurri a trovare anche il raddoppio, che però non arriva. Si va all’intervallo sul punteggio di 1-0.

INTER-LECCE 1-0

Mkhitaryan al 29′