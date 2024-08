Inter-Lecce, 1-0 al 45′: Darmian il primo stagionale a San Siro!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Lecce, sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

VANTAGGIO – Si chiude con un’Inter in vantaggio questo primo tempo a San Siro. A decidere fin qui è la rete di Matteo Darmian: quinto minuto, lancio lungo con Federico Dimarco che scappa sulla fascia a sinistra, palla in mezzo con il contagiri che trova Mehdi Taremi, la cui spizzata di testa libera proprio Darmian sul secondo palo, che con un colpo di testa scavalca un incolpevole Falcone. I nerazzurri sono più ispirati – come prevedibile – in questa prima frazione di gioco, andando vicina al 2-0 al 10′. In questa occasione è ancora Federico Dimarco protagonista a sinistra, palla in mezzo che Falcone smanaccia ed è poi provvidenziale Baschirotto a fare da scudo con il corpo sul tiro a botta sicura di Nicolò Barella.

REAZIONE – Il Lecce però non sta a guardare e vuole dimostrare di non essere a San Siro in gita. E i pericoli maggiori arrivano dalle due fasce, con Banda e Dorgu però che non riescono a essere incisivi nel momento clou. Per l’Inter, invece, tanto possesso palla e soprattutto tanta ricerca di intesa tra Mehdi Taremi e Marcus Thuram in attacco, i quali però non riescono a trovare la via del raddoppio. Scivola via così senza altre grosse occasioni il finale di primo tempo, con Inter e Lecce negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

INTER-LECCE 1-0

Darmian al 5′