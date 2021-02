Inter-Lazio, Vidal dovrebbe farcela ma Gagliardini resta in vantaggio

Inter-Lazio in programma domani in vista della ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021. Arturo Vidal dovrebbe riuscire a recuperare dall’infortunio e quindi sarà convocato. Per una maglia da titolare però resta in vantaggio Roberto Gagliardini.

A CENTROCAMPO – Inter-Lazio, Antonio Conte dovrebbe recuperare l’infortunato Arturo Vidal in vista della sfida di domani sera a San Siro. Il cileno lavora per esserci a tutti i costi addirittura da titolare e dare il suo contributo in una partita difficile e soprattutto delicata, dopo la deludente eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus. Al momento però Roberto Gagliardini resta in vantaggio per una maglia da titolare a centrocampo, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ventiquattro ore. Niente da fare dunque per il doppio regista e quindi l’inserimento di Christian Eriksen con Marcelo Brozovic, così come visto in settimana contro i bianconeri. A centrocampo insieme al croato ci sarà ovviamente l’inamovibile Nicolò Barella, a rischio squalifica (diffidato) in vista del derby in programma la prossima settimana.