Inter-Lazio, uno squalificato per l’eventuale semifinale! Ecco chi

La partita Inter-Lazio è circa alla mezz’ora di gioco. Simone Inzaghi riceve diverse pessime notizie, non solo l’infortunio di Matteo Darmian. Arriva anche una squalifica.

SQUALIFICA – Inter-Lazio si trova circa al minuto 30 e il risultato è per ora sullo 0-0. I biancocelesti sono stati più pericolosi creando due occasioni con Boulaye Dia e Gustav Isaksen, i nerazzurri invece gestiscono il possesso non alzando i ritmi. Simone Inzaghi ha ricevuto già una pessima notizia da Matteo Darmian per il suo infortunio, ma non è l’unica. Kristjan Asllani ha preso l’ammonizione e salterà l’eventuale andata della semifinale con il Milan in caso di qualificazione. È la seconda in Coppa Italia e vale per l’assenza nella prossima partita per somma di gialli.