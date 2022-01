Inter-Lazio, una rivincita da prendere per iniziare bene il 2022

Inter-Lazio si giocherà alle ore 20.45. Per l’esordio nel nuovo anno ci sarà anche il presidente Zhang, ma gli occhi saranno puntati in campo. C’è da riprendere la marcia interrotta prima di Natale.

LA RIVINCITA – Inter-Lazio vede l’esordio nel 2022 con tre giorni di ritardo per la squadra di Simone Inzaghi. E per il tecnico non poteva esserci occasione più particolare: ritrova da avversario il suo ex club, nonché l’unico che è riuscito a batterlo nel girone d’andata di Serie A. La mancata disputa della partita di Bologna (a oggi sub judice) ha impedito un primo riscontro all’Epifania, bisognerà valutare il ritorno in campo posticipato. Le sette vittorie consecutive hanno permesso di chiudere l’anno in testa alla classifica, ma il Milan giovedì si è portato a -1 e oggi giocherà prima, alle 12.30 a Venezia. Il margine è ancora minimo, il calendario non darà tregua ed è necessario ripartire nella maniera migliore possibile (davanti peraltro al presidente Steven Zhang).

COI RECUPERI – Per la Lazio ci sarà anche Edin Dzeko, uno dei tre positivi avuti dall’Inter il 31 dicembre ma guarito così come Martin Satriano. Il bosniaco, però, dovrebbe andare in panchina: Lautaro Martinez e Alexis Sanchez erano titolari (da formazioni ufficiali) giovedì e vanno verso la conferma. Per lui rodaggio in vista della Supercoppa Italiana. E c’è pure Joaquin Correa, ex che rientra dopo un mese di stop per l’infortunio di Roma. Non aver giocato a Bologna fa sì che Hakan Calhanoglu debba scontare la squalifica oggi: più Arturo Vidal di Roberto Gagliardini. Nella Lazio, invece, Maurizio Sarri deve sostituire l’infortunato Francesco Acerbi e non bisogna escludere una sorpresa (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Lazio: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in streaming (vedi articolo).