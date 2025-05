Inter-Lazio, l’ultima in casa per continuare a inseguire la vetta

Inter-Lazio completa alle 20.45 le partite al Meazza in questa stagione, visto che poi si giocherà in trasferta (a Como) e in campo neutro (finale di Champions League e Mondiale per Club). È la penultima possibilità per prendersi la vetta: non basterà vincere, ma bisogna provarci.

TENTATIVO DA FARE – Inter-Lazio vale per due corse: quella per il titolo nei padroni di casa, quella quarto posto negli ospiti. Ma nessuna delle due ha il destino in mano. Lato Inter, il maledetto punto di distanza rispetto al Napoli è al momento fatale, con tanti rimpianti per cosa poteva essere e cosa per ora non è. La necessità è solo una: vincere. Poi, in caso di conquista dei tre punti, si potrà guardare a cosa sta facendo Antonio Conte a Parma contro l’ex Cristian Chivu. Ben sapendo che di favori dagli ex in questa stagione ne sono arrivati ben pochi, e che il tempo stringe.

Inter-Lazio, il rodaggio prosegue con i recuperi

I RIENTRI – Per Inter-Lazio si rivedono Henrikh Mkhitaryan e Benjamin Pavard. L’armeno può già essere titolare, il francese rientra “solo” per la panchina. Ma sarà un rodaggio utile, perché dovranno essere entrambi al 100% fra tredici giorni nella finale di Champions League contro il PSG. Partita che è anche il vero obiettivo di Lautaro Martinez, oggi di nuovo assente. Al suo posto ci sarà Mehdi Taremi, che a segnare non ci pensa neanche per sbaglio ma che quantomeno si è reso utile di recente fra rigori procurati e assist. Nella Lazio pesano le assenze di Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni, entrambi squalificati, ma rientra Nuno Tavares da un infortunio. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Lazio: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.