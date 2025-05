Inter-Lazio, tornano i big! Inzaghi cambia rispetto al Torino

In occasione di Inter-Lazio, partita valida per la penultima giornata di campionato, Simone Inzaghi cambierà radicalmente rispetto alla gara con il Torino. Le ultime di formazione.

PARTITA – Inter-Lazio può valere tantissimo nell’economia dello scudetto in questa stagione. Come nel maledetto 2002, o nel 2010, da questa sfida può uscire fuori un risultato importante per il primo posto in Serie A. Stavolta c’è di mezzo il Napoli, non Juventus o Roma come nei due precedenti. In caso di vittoria del Napoli non cambierebbe nulla, anzi ci sarebbe il rischio di titolo già assegnato se l’Inter non vincesse il suo match. Per questo motivo Inter-Lazio diventa di un’importanza indicibile.

Inter-Lazio, torna (quasi) la formazione tipo!

CAMBI – Yann Sommer tornerà tra i pali, così Acerbi e Bisseck in difesa. Pavard oggi si allenerà in gruppo per la prima volta e non è sicuro della titolarità. Riposerà Bastoni, al suo posto Carlos Augusto con Dimarco alto a sinistra. A centrocampo si riprendono un posto dal primo minuto sia Barella che Calhanoglu, rimasti in panchina invece con il Torino. La notizia dovrebbe essere la conferma di Taremi, che ha conquistato la fiducia di Inzaghi dopo le ultime prestazioni. Al suo fianco Thuram, non quindi Correa come nello scorso weekend.